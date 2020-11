Christian De Sica Covid | colpito l’attore | ‘Non voglio morire così’

Ci sono aggiornamenti in merito alla relazione Christian De Sica Covid. A parlarne è lui stesso, che rilascia delle parole molto significative.

News Christian De Sica Covid: pure l’attore romano finisce nel novero delle celebrità costrette a fare i conti con la malattia. Lo fa sapere lui stesso nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Messaggero’. Fortunatamente il peggio è alle spalle, ma il figlio del grandissimo Vittorio De Sica svela di avere vissuto giorni per nulla belli.

“Questo maledetto virus ha colpito anche me. Grazie a Dio sono riuscito a cavarmela con un pò di febbre e stanchezza diffusa. Sono rimasto a casa a curarmi, verso la fine della scorsa settimana finalmente il tampone ha dato esito negativo”. Il famoso attore, che da decenni fa ridere l’Italia intera con le sue esilaranti interpretazioni, il più delle volte assieme all’amico Massimo Boldi, rilascia una affermazione significativa. “Ormai ho una certa età, sono molto vicino ai 70 anni. E vorrei morire mentre sto giocando con un trenino, mica per colpa di un virus improvviso”.

Christian De Sica Covid, l’attore: “Almeno dimagriremo”

Nonostante tale aggettivo rivesta da quasi un anno una accezione non felice, Christian De Sica ironizza sul Covid parlando della necessità di dovere assumere un atteggiamento “positivo”. Ma lui stesso mette in guardia le persone dal fare attenzione e dal prestare le dovute precauzioni per evitare di vivere quello che ha dovuto sopportare lui nelle ultime settimane. De Sica sa bene che non è facile rispettare le regole e stare chiusi in casa. “Ma noi italiani mica siamo cretini, alla fine tutti faranno i bravi. Ne va della salute”. Il periodo di fine anno non significa solo festività natalizie ma anche cinepanettone. Solo che quest’anno la crisi scatenatasi dalla pandemia costringerà i cinema a restare chiusi. “Natale su Marte” con la coppia Boldi-De Sica uscirà in streaming. L’attore cerca di sdrammatizzare su quella che è la situazione attuale. “Pensiamo per il meglio, a cominciare dal fatto che almeno dimagriremo”.

