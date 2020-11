Amici 2020, chi è Sangiovanni, il suo vero nome è Giovanni Pietro Damian

Conosciamo meglio la storia di Sangiovanni, nome in arte di Giovanni Pietro Damian: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata

Si è presentato ad Amici con un nome d’arte Sangiovanni, ma la sua vera identità è Giovanni Pietro Damian. Ha 17 anni ed è un giovane cantautore romano di soli 17 anni: vanta già all’attivo due singoli non +, dello scorso giugno, e parano!a, uscito a maggio 2020, pubblicati entrambi dalla Sugar Music. E si è presentato così parlando un po’ della sua personalità: “Mi hanno sempre detto che non sembro un santo, che non sono un bravo ragazzo, mi chiamo Giovanni e allora ho deciso di chiamarmi Sangiovanni. La musica è molto importante, è come se fosse una cura per me in grado di risoluzione di mille problemi. Non riesco a sopportare la falsità e le bugie”.

Amici 2020, chi è Sangiovanni: le curiosità

Così hanno ricevuto una maglia ad Amici i seguenti artisti: Arianna, Raffaele, Evandro, Sangiovanni, Federica, Aka7even, Leonardo, Giulio Musco, Rosa, Giulia, Samuele, Martina e Federico. Sul suo profilo Instagram è già molto seguito con circa 15mila followers.