Amici 2020, chi è Rosa Di Grazia: età, foto, storia della ballerina

Rosa di Grazia è la nuova concorrente di Amici 2020, entrata a far parte della scuola tra le fila dei ballerini alla 14esima puntata.

Vita, carriera e curiosità sulla nuova ballerina del talent.

Rosa Di Grazia, chi è la nuova concorrente di Amici

Rosa Di Grazia ha appena 20 anni ma è determinata a raggiungere i suoi obiettivi e ad impegnarsi e lottare per i suoi sogni. E’ arrivata ad Amici 2020 ballando coin i tacchi una coreografia creata su 7 Ringz di Ariana Grande e ha coinquistato la fiducia di Lorella Cuccarini, che le ha offerto un posto nel suo team.

Sulla vita della ballerina non si sa molto, è un’insegnante di danza alla scuola Obelix Danza di Simonetta Travagliati a Santa Marinella. La consigliera della città ha detto di tifare per lei: “Un grande in bocca al lupo. Da stasera ad amici ci sarà Rosa Di Grazia, una ragazza che vive a Santa Marinella e ormai si può considerare mezza santamarinellese. Per me è stata una bimba vicina di casa, ora donna bellissima e grande ballerina. Tiferemo per te”.

Per quanto riguarda i gossip sulla sua vita privata, si può immaginare che Rosa sia fidanzata, da un post instagram in cui è ritratta con un ragazzo, Filippo Bianchi :

Rosa è entrata a far parte della scuola di Amici tra le fila degli altri componenti della Classe già presenti: Leonardo Lamacchia, Raffaele, Federica La Rocca, Esa Abrate, Arianna Gianfelici, Evandro, Aka 7even, Giulio Musca, SanGiovanni, Samuele Barbetta, Martina Miliddi, Giulia.