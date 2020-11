Amici 2020, chi è Letizia Bertoldi: età, storia, vita privata, foto

Letizia Bertoldi è la nuova concorrente di Amici 2020 tra le file dei cantanti. La cantante è entrata nella scuola alla 14esima puntata.

Una voce particolare quella di Letizia Betoldi, entrata nella scuola di Amici 2020 tra le fila dei cantanti.

Nell’amatissimo talent show di Maria De Filippi è arrivata una nuova particolare concorrente. Foto, carriera e vita di Letizia Bertoldi.

Letizia Bertoldi, chi è la nuova concorrente di Amici

Letizia Bertoldi è una cantante lirica che ha deciso di cimentarsi anche nel genere pop rock per ampliare il suo repertorio e non precludersi nessun genere. Alla quattordicesima puntata del talent show di Maria De Filippi è entrata ufficialmente nella scuola di Amici.

E’ nata a Bologna il 12 settembre del 2000 e ha appena 20 anni. Vive a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Quando aveva appena 7 anni ha iniziato a studiare flauto traverso in una scuola di musica del suo paese. Ancora in tenera età, ha suonato in diverse orchestre della sua regione, l’Emilia Romagna.

Letizia ha riscosso un discreto successo a livello locale, esibendosi in pubblico in diverse occasioni anche in manifestazioni sportive della sua regione. Oltre al suo percorso come cantante lirica, ha deciso di cimentarsi anche in altri genersi come il pop e il rock e cercare di avere una sua identità personale più originale possibile.

Che voce: Letizia il banco di #Amici20 è tutto tuo! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/XY0svBc2TI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 16, 2020

L’edizione di quest’anno del noto talent show Amici di Maria De Filippi sarà un po’ diversa dalle altre, causa covid: i ragazzi verranno costantemente monitorati con tamponi per verificare se abbiano contratto o meno il virus.