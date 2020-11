Amici 2020, chi è Arianna Gianfelici: età, storia, foto e vita privata

Arianna Gianfelici è tra i concorrenti della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Vediamo chi è la concorrente della nuova edizione del talent.

Arianna Gianfelici ha iniziato la sua avventura con “Amici 20” lo scorso sabato, dove si è esibita per la prima volta. La ragazza è nata il 6 febbraio 2001 ed è nata a Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo. Ha una sorella di 21 anni, Aurora, ed è molto legata alla madre Willy.

Arianna Gianfelici ha perso il padre da piccola, in un grave incidente. Si è dovuta scontrare con il suo scetticismo, però, che non credeva nella sua passione per il canto. La giovane non ha mai preso delle lezioni prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi ed ha imparato tutto quello che sa da autodidatta. Del rapporto con suo padre ha detto che: “Mio papà non credeva nel mio sogno di cantare. Poi un giorno, poco prima di un incidente, ero a un concorso e cantavo “Destinazione paradiso”. L’ho visto sotto al palco e quando ho finito mi ha detto “Adesso ho capito veramente quello che ti piace fare”.

Arianna Gianfelici, chi è la concorrente di Amici 20

La ragazza di Fabrica di Roma è entrata nella scuola di “Amici 20” esibendosi in una cover molto emozionante di “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani che ha convinto i professori. Nonostante Anna Pettinelli non le avrebbe assegnato il posto, è piaciuta molto ad Arisa, che però ha scelto di non lavorare con lei. Sarà Rudy Zerbi a seguirla: “Siamo una scuola e a scuola si fanno le lezioni, per me quel banco è tuo”.

Arianna Gianfelici ha sempre creduto nelle sue possibilità che, un giorno, l’avrebbero portata a calcare il palco del talent show di Canale 5: “Vedo Amici da sempre sul divano con mamma e ogni tanto le dico: un giorno Amici lo dovrai vedere sul divano da sola, perché io salirò su quel palco“.