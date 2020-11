Che fine ha fatto Osvaldo, ex attaccante di Roma e Juventus?

Conosciamo la storia di Diego Pablo Osvaldo, attaccante italo-argentino: ecco tutte le curiosità sulla sua carriera e vita privata

Pablo Daniel Osvaldo nasce a Lanus, in Argentina, il 12 gennaio 1986. Fin da piccolo inizia a giocare nel settore giovanile del club della sua città natia, il Lanus. Poi nel 1999 passa prima al Banfield e successivamente all’Huracan, squadra di Buenos Aires. Nel 2005 arriva il suo esordio in Prima squadra, che militava in seconda divisione, collezionando 33 presenze e 11 gol. Poi approda in Italia nel gennaio 2006 all’Atalanta, con tre gare disputate e un gol all’attivo vincendo il campionato di Serie B. Poi passa in comproprietà al Lecce, sempre in B, collezionando al termine della stagione 8 reti in 31 presenze. Girovaga per l’Italia con le maglie di Fiorentina e Bologna passando successivamente in Spagna all‘Espanyol dove mette a segno ben 22 gol in 47 presenze complessivamente.

Nell’agosto 2011 approda a titolo definitivo alla Roma che lo acquista dal club spagnolo per 15 milioni. Le due stagioni in maglia giallorossa sono importanti con 28 reti in 57 partite giocate con la compagine capitolina: poi nell’agosto 2013 passa al Southampton per circa 15 milioni, voluto fortemente da Mauricio Pochettino visto che lo aveva allenato proprio in Spagna.

Ritorna in Italia nel gennaio 2014 alla Juventus in prestito gratuito mettendo a segno soltanto un gol. Poi passa all’Inter per poi tornare in Argentina al Boca Juniors. All’età di 30 anni decide di lasciare il calcio per dedicarsi all’altra sua passione, la musica, fondando nel 2016 il gruppo Barrio Viejo. Nel 2019 partecipa anche a Ballando con le stelle insieme Veera Kinnunen, arrivando in finale e finendo così al terzo posto. Ha vestito anche la maglia della Nazionale italiana visto i suoi avi che erano originari di Filottrano, in provincia di Ancona.