Black Friday 2020 | le offerte in anticipo di Amazon fino al 19 novembre

L’early access sul Black Friday 2020 Amazon, sono tantissime le offerte proposte già adesso dal gigante dell’e-commerce in vista del 27 novembre.

Sono tantissime le offerte per il Black Friday 2020 che Amazon sta proponendo in anticipo. Già da diversi giorni il più famoso sito di e-commerce (primato detenuto con e-bay, n.d.r.) ha iniziato una propria, personalissima iniziativa che offre agli utenti un vasto catalogo di accessori.

Fino al 19 novembre ci sarà un lungo e conveniente Black Friday 2020 in anticipo, per prepararsi poi alle promozioni legate al 27 novembre 2020. Ovvero al giorno vero e proprio in cui ricorre tale, attesissimo appuntamento, ormai ‘celebrato’ in tutto il mondo. E che verrà comunque prolungato per sabato 28 e domenica 29, in quello che sarà il Black Weekend. Tra l’altro è tradizione anche ‘onorare’ il successivo ‘Cyber Monday‘, che avrà luogo lunedì 30 novembre e che avrà luogo tre giorni dopo il Venerdì Nero. Amazon garantisce consegne senza ritardi, nonostante la pandemia in corso da mesi.

Black Friday 2020, le offerte a tempo di Amazon

Ci sono delle offerte in vigore tra oggi e giovedì 19 novembre. Alcune scadono allo scoccare del 17, altre andranno avanti fino a metà settimana. Questo il collegamento con tutte le offerte Amazon. Di seguito quelle presenti in prima pagina

