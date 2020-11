Beautiful, trama e anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 16 Novembre

Una nuova puntata di Beautiful è pronta a stupire i telespettatori. Scopriamo qualche anticipazione sull’episodio che andrà in onda oggi.

Una nuova ed attesissima puntata di Beautiful è pronta a coinvolgere e catturare tutti i telespettatori. Che cosa accadrà oggi ai nostri cari personaggi? Scopriamo insieme la trama e qualche anticipazione sull’episodio della serie tv che andrà in onda oggi, lunedì 16 Novembre 2020.

Non c’è pace per Brooke e Ridge, che lentamente si avvicinano sempre di più ad una ulteriore rottura. Oggi e durante il corso delle prossime puntate, l’uomo incapperà nel tradimento, sancendo così la chiusura definitiva con la donna.

Durante l’episodio di oggi, la bella Brooke si ritroverà di nuovo ad aver a che fare con Thomas, e chiarirà immediatamente di non rivolerlo in casa per nessuna ragione al mondo. Ma non è tutto! La donna coglierà l’attimo anche per parlare con Ridge, confessandogli di essere determinata a tenere Douglas lontano dal ragazzo. La bionda protagonista dichiarerà di essere disposta a tutto pur di riuscire nell’impresa.

Le sorprese però non sono finite. Anche Flo attirerà l’attenzione dei telespettatori, sorprendendo Wyatt con un’inaspettata visita. Per loro è tempo di confessioni importanti. La ragazza dichiarerà infatti all’uomo di avere nel cuore un gigantesco rammarico, il più grande di tutti: quello di averlo ferito. Siamo dunque tutti curiosi di scoprire come si evolverà la trama e quali inaspettate sorprese ci attendono.

Beautiful, anticipazioni dal 16 al 21 Novembre

Durante il corso della settimana ne vedremo delle belle a Beautiful, una delle serie televisive più seguite in assoluto in Italia. Assisteremo all’inevitabile ennesima rottura tra Brooke e Ridge, il quale si ritroverà a tradire la donna in un momento di completa ebbrezza. Flo intanto uscirà di prigione, determinata a riavvicinarsi a Wyatt. Che cosa succederà? Sono tutti sulle spine in attesa di scoprirlo.