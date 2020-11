Amici 2020, scontro Cuccarini-Celentano: tutte le anticipazioni

La nuova edizione di Amici 2020 è iniziata sabato 14 novembre. Arrivano già le prime anticipazioni e i primi scontri.

L’edizione di “Amici” di Maria De Filippi targata 2020 inizia ad entrare nel vivo. Dopo la prima puntata andata in onda sabato 14 novembre, da oggi e per tutta la settimana dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 19 su Italia 1, andrà in onda il day time in preserale.

Il nuovo anno scolastico nella scuola di “Amici” è già cominciato e si preannunciano delle notizie scoppiettanti per questa nuova edizione. In questa ventesima edizione segnata dall’emergenza Coronavirus, gli allievi della scuola vivranno all’interno degli studi Titanus Elios di Roma in una casa che è stata mostrata in anteprima attraverso il profilo ufficiale Twitter del talent show di Maria De Filippi. Gli studenti saranno monitorati costantemente attraverso i tamponi molecolari per garantire la loro salute e quella degli altri.

Nuovo anno scolastico, nuove avventure per i nostri ragazzi, ma prima siete pronti a fare un tour esclusivo nella casa in cui vivranno, cucineranno, dormiranno? Scopritelo con noi e non dimenticate che da DOMANI torna il DAYTIME alle 19.00 su Italia 1! 🤩 #Amici20 pic.twitter.com/LjypFWInXf — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 15, 2020

Amici 2020, le anticipazioni: scontro in vista tra le prof di danza

Il ventennale di “Amici” di Maria De Filippi è segnato dal Covid-19. Il ritorno del talent più longevo della televisione italiana è stato attesissimo e la puntata di sabato 14 novembre ha totalizzato 3.452.000 telespettatori, con il 20,5% di share. L’edizione è iniziata con alcuni dei Big delle passate stagioni posizionati ai banchi dei nuovi allievi. Tra loro Alessandra Amoroso, Elodie, Annalisa, Irama, Riki, Alessio Gaudino, Gabriele Esposito e tanti altri.

Tra le new entry della ventesima edizione di “Amici” sono stati accolti i nuovi professori: per il canto Arisa andrà a prendere il posto di Stash, mentre per il ballo è stata introdotta la showgirl e conduttrice televisiva Lorella Cuccarini, che ha abbandonato “La vita in diretta” in seguito a diversi conflitti. La nuova professoressa sembra che si andrà a scontrare con la storica insegnante di danza classica del talent show, Alessandra Celentano. Il rapporto tra le due promette scintille e inevitabili polemiche, come è reso noto dalle anticipazioni del programma di Maria De Filippi.