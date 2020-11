Ranieri Guerra: “La seconda ondata durerà di più rispetto alla prima”

Ancora un punto di vista interessante svelato da parte del direttore aggiunto dell’Oms, Ranieri Guerra: ecco la sua versione

L’emergenza sanitaria è ancora molto presente in Italia e nel resto del mondo. Così il Governo ha varato nuovi provvedimenti con alcune Regioni che hanno cambiato colore da zona gialla a quella rossa, altre a quella arancione. Così il direttore aggiunto dell’Oms, Ranieri Guerra, è tornato a parlare ai microfoni de “Il Corriere della Sera” svelando novità importanti per il Coronavirus: “La curva sta rallentando. Così tra poco comincerà a scendere di nuovo ma si allungherà nel tempo. Sarà diversa in base alla prima ondata visto che ci sono molti casi su tutto il territorio nazionale”.

Ranieri Guerra, il suo punto di vista sull’emergenza

Successivamente lo stesso Guerra ha svelato: “Sarà un Natale sobrio, anche se i numeri dell’epidemia migliorassero. Sarebbe un grosso errore lasciarsi andare, come è avvenuto in estate. Il quadro è molto chiaro. Il virus si trasmette grazie ai contatti interumani. O li limitiamo spontaneamente con il senso di responsabilità a cui continuiamo a fare appello, oppure ci dovranno essere chiusure imposte con le conseguenze economiche e sociali che ormai conosciamo bene. Una scorciatoia non esiste”.

Infine, per una possibile terza ondata ha rivelato: “Le epidemie seguono quasi sempre questo trend. La curva sarà meno ripida, ma non significa che il virus sparirà del tutto. Come la scorsa estate resterà sotto traccia e prima di allontanarlo per sempre passerà parecchio tempo. Quando i vaccini arriveranno sarà anche necessario agire in fretta per proteggere la popolazione”.