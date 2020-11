Paolo Mengoli: il risultato del test del DNA con la figlia è scioccante

Paolo Mengoli, dopo il divorzio dalla prima moglie la vita gli si è rivolta contro: il test del DNA con la figlia ha rivelato qualcosa di scioccante.

Lo scorso 21 ottobre Paolo Mengoli, cantante esploso a fine anni ’60, è stato protagonista di una puntata davvero emozionante di Storie Italiane. La vicenda che l’uomo ha raccontato al pubblico italiano ha dell’incredibile, e gli ha cambiato la vita: quella che aveva sempre creduto essere sua figlia biologica, in realtà è figlia di un altro uomo. La storia è iniziata durante gli anni della separazione dalla prima moglie, tra il 2005 e il 2008: “Un giorno ho avuto una discussione con mia figlia e mi ha detto ‘tu non sei mio padre”, ha raccontato Paolo. “Lì ho avuto il primo input, anche perché era una ventenne, non era più un’adolescente”. Ma la parte drammatica iniziò più tardi: “Dopo che uscirono di casa, nel giugno del 2008, mia figlia mi chiese un incontro. Nel frattempo vivevo con la mia attuale moglie, che è un avvocato, e lei mi ha detto ‘Paolo stai attento, tu vacci pure però munisciti di un registratore’ […] Ed è successo quello che lei prevedeva”.

Paolo Mengoli: “i figli non sono di chi li cresce”, crisi nera in famiglia

Ma cosa è successo di così grave? Il cantante lo ha raccontato: “Mi incontro con questa ragazza e lei inizia a sbraitare, io registro tutto. Comincia a dire ‘basta questa è casa mia io voglio tornare qui’ e si inalbera”. Lui sostiene di non riuscire a spiegarsi un simile cambiamento di atteggiamento: “Era sempre con me, andavamo in giro nei programmi tv, perché si è rivoltata così? Bisognerebbe domandarlo a lei, è successo tutto così in fretta”. All’improvviso la faccenda ha preso pieghe decisamente tristi: “Ho fatto il test del dna ed è risultato assolutamente incompatibile. Son tante le cose che mi hanno spinto a fare questo […] Era da quasi un anno che non andava a trovare i nonni paterni […] I figli non sono di chi li cresce, perché bisogna provare una situazione come questa per capire cosa si prova dentro. I figli sono di chi li cresce se tu li adotti, se te li danno in affido”. Parole decisamente discutibili quelle pronunciate da Paolo Mengoli, ma lui sostiene di aver sofferto molto per via di questa situazione: “Sono andato in depressione, mi sono riempito di Lexotan, non ho dormito bene per mesi, non mi relazionavo più con gli altri, negli spettacoli ero quasi assente”.

