Paolo Mengoli, chi è la moglie Claudia Pezzoni: età, foto, vita privata

Claudia Pezzoni è sposata dal 2015 con Paolo Mengoli. Il loro matrimonio è stato celebrato presso il comune di San Polo di Torrile (Parma) e alla cerimonia erano presenti parenti e soprattutto amici stretti della coppia, tra cui Valerio Merola e l’allenatore Franco Colomba, oltre ai testimoni (il cantante Andrea Mingardi per lui, il pubblico ministero Laila Papotti per lei). Curiosità: al momento del fatidico “sì” le fedi non volevano entrare e il cantante non si è fatto scappare l’occasione per scherzarci su: “Significa che non dovranno più uscire”. In effetti il loro amore va tuttora a gonfie vele.

I due si sono conosciuti durante le ricerche sul caso Tommy e si sono subito innamorati. “Fu un incontro piacevole ed intenso – ha raccontato lui -, quando Claudia seppe il mio nome disse che la Nazionale cantanti avrebbe potuto mandare uno famoso a fare promozione“. Tra loro però non è mai stato tutto rose e fiori: Claudia ha infatti dovuto supportare il marito dopo che ha scoperto di non essere il padre biologico della figlia ventenne avuta dalla prima moglie. “Per fortuna avevo lei vicino“, ha ammesso il cantante tempo fa, ospite a Domenica Live.

