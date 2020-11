Morto il conduttore tv Des O’Connors: era una leggenda

Des O’Connor, autentica leggenda televisiva sulla ribalta del piccolo schermo per decenni, è morto a 88 anni dopo aver subìto una caduta in casa.

La leggenda della Tv Des O’Connor è morto all’età di 88 anni. Sulla ribalta del piccolo schermo per decenni, è ricordato per aver presentato programmi come Take Your Pick, Countdown, The Des O Connor Show e Today with Des and Mel. L’uomo è morto “serenamente nel sonno” ieri, una settimana dopo essere stato vittima di una brutta caduta in casa.

L’ultimo saluto a Des O’Connors

L’agente di Des O’Connors ha dichiarato: “È con grande dispiacere che confermo che Des O’Connor è venuto a mancare ieri. “Era stato ricoverato in ospedale poco più di una settimana fa, a seguito di una caduta nella sua casa nel Buckinghamshire. Si stava riprendendo bene ed era di ottimo umore, visitato dalla sua famiglia – in conformità con i regolamenti di chiusura dell’ospedale – e non vedeva l’ora di tornare a casa. Purtroppo ieri sera le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e se ne è andato tranquillamente nel sonno”.

“Des, che aveva 88 anni, era molto amato da tutti – ha aggiunto l’agente -. Era una gioia lavorare con lui: era talentuoso, divertente, positivo, entusiasta, gentile e un professionista totale. Amava la vita e considerava l’entusiasmo importante quasi quanto l’ossigeno. Adorava la sua famiglia: per lui erano tutto”. Lascia la moglie Jodie, il figlio Adam e le sue quattro figlie, Karin, TJ, Samantha e Kristina.

Des O’Connors era nato a Londra e aveva iniziato la sua carriera come calciatore, giocando per il Northampton Town FC, prima di dedicarsi al mondo dello spettacolo. Dopo la “gavetta” in spettacoli di varietà nei teatri, aveva fatto il grande passo in TV negli anni ’50 come presentatore dello spettacolo ITV Spot The Tune.

