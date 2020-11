Live – Non è la D’Urso, anticipazioni e ospiti di oggi 15 novembre

Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso porta una puntata carica di nuovi scoop e degli sferati super agguerriti: ecco cosa accadrà stasera in televisione

La trasmissione Live – Non è la D’Urso, condotta dalla sua immancabile e iconica conduttrice, spazierà stasera dall’emergenza sanitaria all’intrattenimento con tanti nuovi ospiti.

L’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus continua a incidere sulla nostra quotidianità, ma sempre meno sui palinsesti televisivi. Come accaduto per altre trasmissioni, infatti, anche Live – Non è la D’Urso e la sua conduttrice sembrano aver preso le misure ormai, tanto da saper gestire con impeccabile maestria i cambiamenti dell’ultimo minuto. Barbara D’Urso stasera porterà nel suo programma il parere di esperti accreditati, sempre per tenere aggiornati i telespettatori sull’emergenza sanitaria, e tanti ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo.

Lo show di Canale 5 inizierà alle ore 21.20.

Scopriamo insieme le anticipazioni trapelate riguardo la messa in onda di stasera.

Live – Non è la D’Urso, cosa accadrà stasera in televisione

Come spesso accade quanto si tratta di Live, qualcosa su cosa accadrà si sa mentre altro viene tenuto rigorosamente segreto.

Lo show sta pian piano tornando alla normalità e questo si nota facilmente dal ritorno ad alcune vecchie abitudini di gossip e al limitarsi sempre di più dello spazio dedicato agli aggiornamenti sull’emergenza economico – sanitaria. Tuttavia l’argomento epidemia verrà affrontato anche oggi con eminenti esperti e reportage dedicati.

Gli ospiti di oggi

Fra gli ospiti di oggi a Live non è la D’Urso ci saranno Dodi Battaglia e Riccardo Fogli, che ricorderanno l’amico scomparso, Stefano d’Orazio. Seguirà un incontro con Jessica Notaro, la quale racconterà a Barbara D’Urso e ai telespettatori della sentenza che potrebbe cambiare la sua vita.

Sarà Paolo Brosio, fresco di eliminazione al Grande Fratello Vip ad affrontare le cinque sfere. Il giornalista vedrà anche la sua presunta fidanzata di 22 anni, Maria Laura De Vitis.

Sempre reduce dal GF, Guenda Goria avrà un confronto (che si preannuncia essere molto acceso) con l’ex fidanzato Telemaco.

