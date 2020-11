Incidente stradale | motociclista resta incastrato dopo schianto e muore

Subito dopo un gravissimo incidente stradale, un uomo che viaggiava su una moto potente rimane incastrato. La sua morte è tremenda.

Un drammatico incidente stradale è costato la vita ad un uomo. Il fatto è accaduto nella mattina di domenica 15 novembre 2020 in località Vestenanova, comune di piccole dimensioni situato in provincia di Verona. Verso le ore 11:30 la persona che ha perso la vita a seguito dello schianto, si è scontrata contro un camioncino che stava trasportando degli animali.

Dopo il tremendo incidente stradale la vittima, che stava viaggiando a bordo i una moto, è finito con il restare incastrato sotto al mezzo pesante. La sua moto era di cilindrata molto potente. I carabinieri, giunti sul luogo dove è avvenuto l’incidente stradale, hanno svolto i rilievi del caso. Con loro sono sopraggiunti anche i soccorritori medici del 118 a bordo di una ambulanza. Purtroppo il centauro non ce l’ha fatto a sopravvivere. È morto sul colpo, prima che i paramedici potessero fare qualcosa per salvargli la vita. Le forze dell’ordine lo hanno identificato come un uomo di 50 anni.

Incidente stradale, il motociclista non ce l’ha fatta: è morto subito dopo

L’impatto violentissimo tra la moto ed il camion di piccole dimensioni è avvenuto frontalmente sulla locale Strada Provinciale 17. Ancora da stabilire le cause dello scontro. In conseguenza di ciò si è reso necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati dalla vicina Caldiero con un loro mezzo adibito alla rimozione di mezzi pesanti. I pompieri hanno anche ripulito il manto stradale dai rottami e dai detriti finiti con lo spargersi tutt’intorno. In totale ci sono volute due ore prima di fare tornare la situazione alla normalità. Anche se, come detto, c’è una vittima. Sul posto era giunta anche una eliambulanza pronta a raggiungere il più vicino ospedale.

