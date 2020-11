GF VIP, Dayane Mello di nuovo contro Gregoraci: “Non sa fare niente”

Ennesimo litigio tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello: parole durissime, ma potrebbero essere le ultime. Ecco perché.

Continuano a moltiplicarsi i litigi all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Pare che Alfonso Signorini abbia finalmente trovato il modo di attirare l’attenzione del pubblico: mettendo tutti contro tutti. Stanotte la protagonista è stata di nuovo Dayane Mello, che ha criticato Elisabetta Gregoraci durante una chiacchierata con l’amica Adua Del Vesco. Pare che la modella non abbia apprezzato particolarmente il comportamento della soubrette: durante una festa organizzata in casa Dayane ha bevuto troppo e ha litigato con Tommaso Zorzi; Adua allora ha cercato di mettersi in mezzo per calmare i due, ma la Gregoraci ha invitato l’attrice siciliana a non intromettersi nella faccenda. Il gesto non è stato apprezzato da Dayane, che si è sfogata: “Non c’è niente in questa donna. C’è la sua storia, suo figlio, la sua carriera, non so che c***o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto, perché? Perché ha sposato uno miliardario. Si diciamo le cose come stanno, è così, ha fatto cosa? È vero, facile fare un percorso così. E adesso per essere più umana vuole fare il percorso più facile per arrivare in finale”.

Dayane Mello di nuovo contro Elisabetta Gregoraci, ma l’eliminazione è vicina

L’ex compagna di Stefano Sala ha aggiunto: “Penso questo, lei mi ha dimostrato di essere diversa? No. Se mi avesse dimostrato di essere diversa, di prendere una posizione… ma non mi ha dimostrato niente. Io dopo questo programma, può odiarmi tutta Italia, ma io sono fatta così, a me piace essere vera, nel bene e nel male. Potete odiarmi tutti, non me ne frega niente, perché la mia vita vale tanto, io mi sono fatta un c**o così nella vita per poi venire qui e trovarmi con una che è servita e riverita e non sa fare un c***o nella vita?”. Nell’ultimo periodo Dayane e la Gregoraci sono state al centro di tanti e diversi litigi, che hanno animato il reality show iniziato in modo decisamente spento. Ma al di là degli scontri con la Gregoraci, il futuro di Dayane Mello al Grande Fratello sembra essere sempre più a rischio: la ragazza è ormai una delle più odiate anche dagli altri coinquilini, ed è finita in nomination con Massimiliano Morra e Andrea Zelletta.

