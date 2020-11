Gessica Notaro, la foto prima dell’aggressione: “Avevo 19 anni”. La bellissima ex Miss Romagna ha pubblicato sui social un’immagine che la ritrae prima del terribile e violentissimo attacco, subito da parte del suo ex fidanzato.





L’immagine pubblicata sui social mostra Gessica in tutta la sua bellezza, sulle spiagge del Kenya, senza i segni e gli sfregi sul suo viso, frutto di quella aggressione, con l’acido da parte del suo ex fidanzato, che cambiò per sempre il corso della sua vita.

Gessica Notaro, la foto prima dell’aggressione: “Avevo 19 anni”

Solo qualche giorno fa, la bellissima ex modella ha voluto ricordare il suo aspetto prima della tragica aggressione che le sfigurò per sempre il volto. E lo ha fatto pubblicando una fotografia che ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi ammiratori. Nell’immagine Gessica è ritratta distesa su una delle splendide spiagge del Kenya, 11 anni fa. Moltissimi sono stati i commenti e i messaggi di incoraggiamento ricevuti da parte dei followers.

Gessica solo tre anni fa, precisamente il 10 gennaio 2017, venne sfregiata in volto con l’acido dal suo ex compagno, Edson Tavares, 30enne, originario di Capo Verde. Da allora la modella si è mostrata sempre in prima linea per portare anche la sua voce a testimonianza della lotta contro la violenza sulle donne. Gessica ha dimostrato a tutti, in questi anni, la grandissima forza e il suo immenso coraggio, nel portare sempre, e nonostante quanto le fosse accaduto, un messaggio di speranza e positività.

L’immagine pubblicata su Instagram la ritrae all’età di soli 19 anni, quando ancora l’incubo che ha dovuto attraversare nella sua vita, era molto lontano.

Moltissimi sono stati i commenti da parte dei followers, che hanno ribadito tutta la loro stima e il loro l’affetto, sottolineando quanto la Notaro fosse bella allora ma quanto è meravigliosa anche oggi, soprattutto per la grande donna che ha dimostrato di essere.

