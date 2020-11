Gessica Notaro, chi è: tutto sull’artista sfregiata con l’acido

Gessica Notaro è la bellissima Miss Romagna 2007 sfregiata in volto con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Cantante, modella e ballerina, Gessica Notaro ha cominciato giovanissima a farsi strada nel mondo dello spettacolo, ma il suo nome è salito tristemente alla ribalta della cronaca quando il suo ex compagno Edson Tavares l’ha aggredita con l’acido nella notte del 10 gennaio 2017. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Gessica Notaro

Gessica Notaro è nata il 27 dicembre 1989 sotto il segno del Capricorno. E’ cresciuta nel riminese, da mamma argentina e papà calabrese, e non ha avuto una vita semplice. Suo padre è morto a causa di un tumore e uno dei suoi due fratelli si è tolto la vita nel 2011.

A soli 17 anni Gessica Notaro è approdata Miss Italia 2007, gareggiando con la fascia di Miss Romagna. Pur non avendo vinto, dopo la partecipazione al concorso di bellezza di Salsomaggiore Terme ha tentato la strada dello spettacolo, prendendo parte a programmi tv come Quelli che… e Ciao Darwin. Poi, dopo alcune esperienze televisive, Gessica Notaro ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi a un’altra grande passione: gli animali. E’ diventata così addestratrice al Delfinario di Rimini, “uno dei lavori più belli al mondo” dichiara in seguito.

Tra le sue passioni c’è anche la musica. Grazie al supporto del produttore Mauro Catalini, la giovane cantante ha potuto registrare un album studio in cui reinterpreta brani famosi in versione latino americana. Il suo primo singolo, Hello, è una cover del 2016 della famosissima canzone di Adele. Gessica Notaro ha inoltre suonato nel gruppo Del Barrio enel 2017, ha inciso l’album Gracias a la vida. Nel 2018 è stata concorrente di Ballando con le Stelle, in coppia con il maestro Stefano Oradei.

Un capitolo a parte merita la vicenda dell’aggressione con l’acido. Il 10 gennaio 2017 la vita di Gessica Notaro cambiò per sempre quando casa sua, a Rimini, fu sfregiata al volto dall’ex compagno Edson Tavares. Solo dopo molti complicati interventi chirurgici e continue cure è riuscita a riprendere in mano la sua esistenza, e ha deciso di farsi portavoce del messaggio “Questo non è amore“ per aiutare tutte le donne che vivono l’incubo che ha vissuto lei. Nell’estate del 2019 la Nostra è uscita allo scoperto sui social con un altro uomo, di cui però sappiamo solo che si chiama Marco. Per il resto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’ha insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, nel gennaio 2018 ha sfilato per la maison Gattinoni e nel 2020 è salita sul palco del Festival di Sanremo come ospite cantando una canzone scritta da Ermal Meta insieme a Antonio Maggio.

