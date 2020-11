Fabrizio Corona, la “sfuriata” su Instagram: mai visto così arrabbiato

Fabrizio Corona promette scintille nell’ospitata di questa sera a Non è l’Arena. Ecco un primo “assaggio” di quel che ha da dire…

Sarà Fabrizio Corona l’ospite speciale di Non è l’Arena di Massimo Giletti, nella puntata che andrà in onda su La7 questa sera dalle 20:40. E la sua presenza, come sempre, non passerà certo inosservata. L’ex re dei paparazzi ha annunciato con un video su Instagram la sua partecipazione al programma e già sta facendo discutere. Nel filmato sembra veramente un altro, tanta è la rabbia che ha dentro. Ecco cosa ha detto.

Il violento sfogo di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è un fiume in piena. E anche in questo caso divide il popolo dei web, tra strenui sostenitori e implacabili detrattori. Nel video che ha caricato sul suo seguitissimo profilo Instagram non le manda a dire a nessuno, a partire da Mediaset: “Per loro sono troppo aggressivo – tuona il Nostro, più inviperito che mai – e la decisione di non avermi come ospite la rispetto, ogni azienda fa come vuole”. “Ma – si appresta ad aggiungere l’ex re dei paparazzi – chi è l’unica persona vera in Italia?”. La risposta è scontata: “Sono io. Sono solo io l’unico vero in questo paese”, conclude Corona urlando sempre più forte. Insomma, tra poco il personaggio rivelerà tutti i suoi segreti e i problemi che attanagliano la sua vita privata, dai guai giudiziari alle difficoltà che sta vivendo la sua famiglia.

