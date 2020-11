Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 15 Novembre

Oggi 15 Novembre, a Domenica Live a sorpresa nuovi scoop e molto altro ancora: tutti gli ospiti di oggi e i dettagli sulla puntata

A Domenica Live ci saranno nuovi protagonisti, servizi e interviste esclusive e oggi, 15 Novembre, si tornerà a parlare anche dell’emergenza economico-sanitaria dovuta al Coronavirus.

La trasmissione di Canale 5 inizierà alle ore 17.20.

Cosa accadrà? Scopriamo insieme qualche anticipazione sulla puntata.

Domenica Live, gli ospiti di oggi

In studio questo pomeriggio Barbara D’Urso ospiterà la coppia formata da Edoardo Stoppa e Juliana Moreira. La coppia si è dimostrata solida negli anni, tanto che ha coronato il suo sogno d’amore con il matrimonio e creando una bella famiglia. I due di Striscia la notizia sfoglieranno assieme alla padrona di casa l’album delle loro nozze e parleranno in esclusiva di come sia sbocciato l’amore e di qualche dettaglio riguardo la loro quotidianità.

Altro ospite atteso è il cantante Paolo Mengoni che sarà in studio per parlare di uno degli scoop più chiacchierato su di lui: la scoperta di non essere il vero padre biologico di sua figlia. L’artista racconterà le sue sensazioni al momento della rivelazione e di come abbia affrontato la notizia una volta digerita.

Sempre in esclusiva, anche Lory Del Santo rivelerà un segreto familiare importante, ossia la vera identità del padre di suo figlio Loren. La show girl ha rivelato molti dettagli sulla sua vita privata, anche a causa della sua massiccia presenta in molti programmi nel ruolo di opinionista, tuttavia non aveva mai accennato al vero nome del padre del figlio sino a ora, probabilmente per evitare di nuocere al ragazzo.

