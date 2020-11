Domenica in ascolti, ospiti e anticipazioni di oggi, 15 novembre

Domenica in oggi, 15 novembre, vedrà tanti ospiti in studio e in collegamento: tutte le anticipazioni sulla puntata

La programmazione dei palinsesti televisivi, timidamente e non senza qualche intoppo, ha iniziato a tornare alla normalità. Domenica in, condotta da Mara Venier, ha saputo cavarsela anche nei momenti più bui di questo periodo caratterizzato dall’epidemia dovuta al coronavirus e a oggi continua a ospitare nel suo studio o in collegamento personaggi di spicco appartenenti dello spettacolo, della politica e molto altro.

Scopriamo insieme chi parteciperà oggi alla puntata del contenitore domenicale di Rai 1 che inizierà alle ore 14.00.

Domenica in, gli ospiti di oggi

Fra gli ospiti di Domenica in ci sarà Tiziano Ferro, in collegamento da Los Angeles. Il cantante si esibirà in alcune canzoni tratte dal suo nuovo album intitolato Accetto miracoli: l’esperienza degli altri.

In studio siederà poi Sinisa Mihajlovic, che sarà ospite di Mara Venier assieme a sua moglie Arianna. Il tecnico racconterà della sua battaglia contro la leucemia e contro il Covid e presenterà il suo libro autobiografico intitolato La partita della vita, in cui appunto racconta come ha vissuto la malattia.

Mario Calabresi ricorderà Carlo Saronio, dalla cui figura ha preso ispirazione per il suo libro intitolato Quello che non ti dicono.

Per quanto riguarda l’informazione, saranno ospiti del programma il virologo Fabrizio Pregliasco e il professor Antonio Rebuzzi, direttore della Terapia Intensiva Cardiologica del Policlinico Gemelli. In collegamento torneranno a far visita alla padrona di casa Franco Antonello, il papà di Andrea, ragazzo autistico che ha portato un uomo come tanti a voler creare un cambiamento per rendere il mondo un posto migliore per suo figlio. In collegamento Selvaggia Lucarelli tornerà su alcune critiche che le sono state rivolte soprattutto inerenti al suo ruolo di giudice a Ballando con le stelle.

