Arianna Rapaccioni, cosa faceva prima di conoscere Sinisa Mihajlovic

Arianna Rapaccioni, prima di conoscere l’ex calciatore Sinisa Mihajlovic ha iniziato una carriera invidiabile: ecco cosa faceva.

Arianna Rapaccioni è conosciuta sopratutto per essere la bellissima moglie dell’ex difensore serbo Sinisa Mihajlovic, oggi allenatore. Sappiamo che Arianna Rapaccioni è nata a Roma un 10 novembre, ma la showgirl preferisce non rivelare l’anno. In realtà Arianna oltre ad essere moglie è stata una vera star: noto volto televisivo negli anni ’90, ha partecipato ad alcune delle più famose trasmissioni dell’epoca. Ha iniziato a lavorare in televisione come soubrette quando aveva solo 20 anni: una delle sue prime apparizioni sullo schermo è stata nel cast di “Luna Park”, la trasmissione condotta da Fabrizio Frizzi negli anni ’90.

Arianna Rapaccioni e Sinisa Mihajlovic, una bellissima storia d’amore

Della sua vita privata, prima dell’incontro con l’attuale marito, non si sa quasi nulla. La storia d’amore con Sinisa Mihajlovic è iniziata nel 1995, e la coppia si è sposata con rito ortodosso nel 2005 per non lasciarsi mai più. I due si conobbero per la prima volta in un ristorante, e fu subito amore. L’allenatore ha raccontato una volta a Verissimo: “Io pensavo che non mi sarei mai sposato, e invece appena l’ho vista è la prima cosa che ho pensato e a quanto sarebbero stati belli i nostri figli”. Subito dopo il primo appuntamento Sinisa confessò all’amica di Arianna che, se lei lei lo avesse voluto, lui l’avrebbe sposata anche il giorno dopo! A Luglio 2019 Sinisa ha scoperto di soffrire di leucemia. Arianna è stata al fianco di suo marito giorno e notte, per aiutarlo a sopportare le debilitanti cure. “Ha dormito su una sedia ogni notte per stare vicina a me”, ha raccontato l’ex calciatore a Silvia Toffanin. “Abbiamo voluto mostrarci positivi l’uno per l’altro, a costo di far finta di niente”, ha rivelato poi Arianna. Oggi i due convivono a Roma in compagnia dei figli.

