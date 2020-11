Andreas Muller, la verità su Amici: “Ecco perché ho lasciato il programma”

Andreas Muller ha deciso di abbandonare la trasmissione che gli ha regalato successo, popolarità e l’amore: l’annuncio via social.

Dopo aver partecipato alla prima puntata della nuova edizione di Amici – quella durante la quale sono stati invitati alcuni ex vincitori del programma – Andreas Muller ha annunciato su Instagram che non ballerà più su Canale 5. Addio dunque alla trasmissione che gli ha regalato successo, popolarità e l’amore con l’insegnante di danza Veronica Peparini.

Il chiarimento di Andreas Muller su Instagram

Quella di Andreas Muller è una decisione sofferta quanto necessaria. L’ex vincitore di Amici ha 24 anni e vuole intraprendere nuove esperienze e avventure, andando alla ricerca di quegli stimoli che possano aiutarlo a crescere, professionalmente e non solo. Muller ha compiuto questa scelta dopo aver affrontato il periodo della quarantena.

Nel suo lungo post su Instagram Andreas Muller ringrazia tutti i telespettatori di Amici che lo hanno apprezzato e sostenuto e omaggia la sua compagna Veronica Peparini, la prima a credere in lui e a incoraggiarlo. “Sai già tutto. Non sei sola. Ti amo”, scrive Andreas, più innamorato che mai. La stessa Peparini, del resto, in una recente intervista con Novella 2000 ha ribadito che la differenza d’età – ben 25 anni – con Andreas non è mai stata un problema, visto che i due condividono tutte una serie di passioni, quella per la danza in primis, e di valori.

