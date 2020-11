Veera Kinnunen, il dramma segreto svelato soltanto adesso

La ballerina svedese Veera Kinnunen in passato non riusciva ad accettare il suo aspetto fisico e ha sofferto di anoressia. Ecco le sue parole.

Bellissima, affascinante, sensuale. Veera Kinnunen, 34enne ballerina svedese protagonista di Ballando con le Stelle, sembra una donna molto determinata e sicura di sé. Eppure il suo passato nasconde molto insicurezze. E’ lei stessa a raccontarlo per la prima volta: l’ex compagna di Stefano Oradei ha sofferto di disturbi alimentari, in particolare di anoressia, e solo dopo il suo arrivo in Italia ha trovato la via della guarigione.

La ferita nel passato di Veera Kinnunen

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Veera Kinnunen, tra le insegnanti più amate di Ballando, ha confidato che il rapporto problematico col cibo ha iniziato a manifestarsi durante la sua adolescenza, contestualmente ai primi cambiamenti fisici. Sebbene fosse già ben inserita nel mondo della danza (ha iniziato a ballare a sei anni), non riusciva a reggere il confronto con le altre colleghe, che vedeva sempre più belle, brave e magre di lei. E’ così che ha cominciato a mangiare sempre di meno, fino addirittura a smettere di nutrirsi..

“Parliamo di anoressia anche se non a livelli patologici acuti”, ha raccontato la Nostra. “C’erano dei giorni che mangiavo solo una mela”. Non solo: “Oltre a dimagrire, gli ormoni erano sballati. Il ciclo mestruale a volte non arrivava e poi avevo delle tremende emicranie. Ma io non volevo ascoltare nessuno, sebbene i miei abbiano tentato di tutto per aiutarmi”

La svolta, come accennato, è arrivata dopo il trasferimento in Italia per lavoro e, soprattutto, l’incontro con il collega Stefano Oradei, con cui ha formato una coppia di ballerini professionisti dal 2008 al 2012, e al quale è stata sentimentalmente legata dal 2009 al 2019.

“L’Italia, la sua cultura, mi ha insegnato che il cibo è medicina, che se mangi bene puoi stare meglio – spiega la ballerina -. Prima, alla sola vista di un piatto con del cibo dentro mi si chiudeva lo stomaco. Oggi mangio di tutto, mi piace proprio. E poi cucino, sto imparando tante ricettine…”.

