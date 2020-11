Valeria Marini distrutta, è terribile ciò che è successo alla mamma Gianna

Gianna Orrù, La mamma della nota showgirl Valeria Marini ha subìto una truffa, perdendo oltre 300mila euro, dopo essere caduta in una trappola.

Gianna Orrù, madre della nota showgirl televisiva e attrice Valeria Marini, è stata vittima di una grave truffa ai suoi danni che le ha fatto perdere oltre 300mila euro.

Gianna, soprannominata dalla figlia “Wonder”, si è fidata delle persone sbagliate ed è caduta in una trappola…

La truffa ai danni della madre di Valeria Marini

La signora Orrù è finita in una trappola che le ha spillato un investimento fasullo da 300mila euro. Il truffatore è Giuseppe Milazzo, un presunto produttore cinematografico e regista che è riuscito a conquistare la fiducia di Gianna e a rubarle i soldi. Fingendosi un broker di criptovalute e investimenti via web, infatti, le ha fatto fare un investimento finto di 335mila euro.

La mamma di Valeria Marini ha perso tutti in soldi che aveva dato a Milazzo, non vedendo nemmeno un centesimo dal presunto investimento. Il truffatore è stato indagato dalla Procura di Milano per truffa aggravata ai danni della signora Orrù ed è stato smascherato il tutto.

Milazzo, infatti, era solito proporre investimenti incredibili in grado di far guadagnare ai malcapitati tantissimi soldi in poco tempo. Le vittime anticipavano grosse somme di denaro al truffatore, aiutato da un socio, che non avrebbero più rivisto.

Pare sia stata la stessa showgirla presentare Giuseppe Milazzo alla madre due anni fa, nel 2018. I tre erano entrati in confidenza e il truffatore si era proposto alle due come broker ed esperto di investimenti online ecriptovalute, oltre che un regista e produttore cinematografico. Ad oggi la truffa è stata smascherata ma i rapporti tra Valeria e sua madre pare non siano dei migliori: di recente, infatti, la showgirl aveva espresso il suo dolore per un allontanamento di sua mamma.