Tullio Solenghi, confessione intima: “Ecco cosa mi eccitava”

Tullio Solenghi ha svelato un retroscena inedito su Ballando con le Stelle, senza paura di mostrarsi più fragile e insicuro di quanto appaia.

Tullio Solenghi è senz’altro uno dei concorrenti più in vista di Ballando con le Stelle edizione 2020. A 72 anni il Nostro ha deciso di rimettersi in gioco partecipando al talent di Milly Carlucci, affermandosi all’interno dello show come uno dei protagonisti più dotati. Eppure, secondo il settimanale Telepiù l’attore è stato combattuto fino all’ultimo: “A questa età veneranda andare incontro a un territorio mai frequentato mi terrorizzava, ma al tempo stesso mi dava eccitazione e adrenalina”, ha detto lui stesso.

La curiosa rivelazione di Tullio Solenghi

Tullio Solenghi, considerato tra i papabili per la vittoria della nuova edizione di Ballando, ha confessato che la memoria dei passi da ballerino lo spaventava. “Un attore, si sa, possiede una grande memoria per i testi, che gli permette di tenere nel proprio ‘bagaglio’ mentale diversi spettacoli contemporaneamente. La memoria muscolare, però, è ben altra cosa: va allenata con costanza e non è detto che funzioni nel momento in cui si ha bisogno di lei”.

Secondo Tullio Solenghi, a Ballando “la difficoltà più grande è la memoria dei passi. Io ho sempre avuto una memoria teatrale. Quella dei passi è un altro tipo di memoria, che mi ha spiazzato”. Quanto ai giudici del talent, alcuni di loro nel valutare le sue prestazioni non terrebbero dello sforzo che sta compiendo a causa della sua età. Ma lui va avanti con determinazione e annuncia: “Voglio dimenticarmi dell’anagrafe…”.

