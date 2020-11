The Crown 4, chi è Josh O’connor: l’attore interpreta il Principe Carlo

The Crown è la serie tv sulla famiglia reale che ha appassionato tutti. Chi è l’attore che intepreta Principe Carlo? Foto, vita e carriera di Josh O’Connor.

The Crown, ormai arrivata alla quarta stagione, è la serie tv disponibile su Netflix sulla famiglia reale britannica che ha appassionato milioni di spettatori ed è stata ampiamente acclamata dalla critica internazionale. Uno dei personaggi principali è sicuramente Principe Carlo, ma chi è l’attore che lo intepreta? Foto, carriera e vita privata su Josh O’Connor.

Chi è Principe Carlo di The Crown?

Josh O’Connor, all’anagrafe Joshua O’Connor, è nato il 20 maggio 1990 a Cheltenham, in Inghilterra. Sua mamma è un’ostetrica, mentre suo padre un professore. Josh ha studiato recitazione a Bristol, alla Bristol Old Vic Theatre School e si è diplomato nel 2011.

Ha iniziato ad apparire in varie produzione importanti, iniziando a farsi conoscere dal pubblico e dall’ambiente: Lewis, Doctor Who e Law and Order sono alcuni dei titoli in cui Josh è apparso quando ancora un giovane attore in erba. Non solo serialità televisiva ma anche cinema: O’Connor infatti ha ottenuto una parte in un adattamento cinematografico, diretto da Lone Scherfig, di un’opera teatrale, “Posh“, nel 2014.

Josh ha recitato anche in “The Program“, pellicola biografica sul ciclista Lance Armstrong, diretta da Stephen Fears e in “Florence“, di Meryl Streep. Nel 2017 ha vinto come miglior attore ai British Independent Film Awards per la sua interpretazione dell’allevatore Johnny nel film drammatico “La terra di Dio – God’s own Country“.

Dal 2019 è entrato nel cast della terza stagione di The Crown, la sere britannico-statunitense prodotta per Netflix che racconta della vita dei reali inglesi a Buckingham Palace, nel ruolo di Principe Carlo, doppiato nella versione italiana da Mattia Bressan.

Per quanto riguarda la vita privata di Josh O’Connor, che è del segno zodiacale del toro, non si sa molto. Sul suo profilo instagram, molto estetico e curato nei colori e nella composizione fotografica, non vi è quasi nulla riguardo alla sua vita intima e personale.