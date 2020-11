The Crown 4, chi è Emma Corrin: l’attrice interpreta Lady Diana

By

Arriva l’attesissima quarta stagione di The Crown 4, la serie tv che racconta le vicende della Famiglia Reale. Ma chi è l’attrice che intepreta Lady Diana? Foto, carriera e vita privata di Emma Corrin.

Arrivata alla quarta stagione l’amatissima serie tv prodotta per Netflix, acclamata dalla critica internazionale, The Crown, che racconta la storia, le vicende e gli intrighi di corte della Famiglia Reale britannica. Uno dei personaggi più attesi e amati è sicuramente quello di Lady D, intepretato da Emma Corrin. Ma chi è la giovan attrice?

Carriera e vita privata di Emma Corrin a The Crown

Emma Corrin ha 24 anni ed è nata a dicembre del 1995 a Tunbridge Wells, nella regione del Kent, nel Regno Unito. E’ la più grande di tre figli e i suoi fratelli minori si chiamano Richard e Jonty, di 20 e 17 anni. Sua madre è sudafricana ed è una famosa logopedista che vive con il padre di Emma, un uomo d’affari, nella loro casa a Sevenoaks. La Corrin ha frequentato il prestigioso e costoso collegio cattolico Woldingham nel Surrey, dove si è interessata alla recitazione.

Nel 2012 ha ottenuto una parte per uno spettacolo ispirato a Broadway e ha ottenuto recensioni molto positive dalla scuola, ottenendo una standing ovation dal pubblico. Ha in seguito studiato all’Accademia di musica e arte drammatica di Londra (LAMDA), in particolare focalizzandosi su Shakespear.

Prima della sua entrata nel cast di The Crown, tuttavia, era un’attrice parzialmente sconosciuta e con curriculum piuttosto breve. Ha partecipato ad un episodio della serie tv britannica poliziesca “Grantchester”, basata sul ciclo di romanzi omonimi di James Runcie e ha recitato in “Misbehaviour”, una pellicola mai uscita nelle sale.

Interessante la scelta della produzione di The Crown e del regista Peter Morgan, che ha voluto un’attrice esordiente e semi sconosciuta per una parte così centrale come quella di Lady D.