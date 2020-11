Stefania Orlando in lacrime, Signorini si dissocia dal Grande Fratello

Stefania Orlando ha chiesto in lacrime al Grande Fratello di poter vedere il marito. La produzione non ha ceduto e Signorini si è dissociato.

Uno dei momenti cardine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stato il confronto tra Patrizia De Blanck ed il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi. La contessa in queste settimane ha criticato apertamente la showgirl con gli altri concorrenti. Alle spalle ne ha sempre parlato male ed ha anche cercato di convincerli a votarla per mandarla in nomination e farla uscire. Un comportamento che non è piaciuto all’uomo, il quale ha visto piangere la moglie in diverse occasioni, proprio per gli scontri con la contessa.

Infastidito non poco dalle parole di Patrizia, Simone ha commentato con diversi tweet il suo comportamento. Il Grande Fratello, allora, ha deciso di organizzare un confronto tra i due all’insaputa di tutti. Ieri Signorini ha convocato la contessa nella Glass Room, dicendole che c’era una persona con la quale si doveva incontrare. Quando è entrata nella stanza, il conduttore le ha presentato il marito di Stefania, quindi le ha fatto vedere i tweet che ha pubblicato e le ha chiesto di starlo ad ascoltare.

Il confronto tra Simone e Patrizia

Simone l’ha attaccata per aver parlato male di Stefania alle sue spalle e le ha chiesto di essere schietta con la moglie: “Questa cosa non mi è piaciuta per niente. Non deve chiedere scusa, ma le dica ciò che pensa in faccia. No, lei non sa benissimo cosa dice. Lei non sa le parole che sono uscite dalla sua bocca. Non è carino sentire certe cose e vedere la propria moglie che piange”.

Dopo aver ascoltato le parole dell’uomo, Patrizia ha risposto di non essere d’accordo con il suo punto di vista ed ha anche chiarito che, a suo avviso, non ha tenuto un comportamento scorretto: “Non vedo perché devo avere le ramanzine da te. È lei che mi sta sempre alle calcagna, io odio avere qualcuno che mi sta sempre dietro. Lei continua. Quel giorno che mi dovevo lavare i capelli ha fatto l’annuncio ufficiale, ti pare una cosa normale? È una cosa esagerata. Alla fine ci parliamo. Se uno piange da solo non sono io la colpevole”.

Stefania Orlando chiede in lacrime un incontro con il marito

Concluso l’incontro, anche gli altri inquilini della casa sono stati informati di ciò che era accaduto. A quel punto Stefania Orlando ha cominciato a guardarsi intorno con la speranza che il marito potesse andare a parlare con lei. Quando ha capito che non sarebbe successo è scoppiata in lacrime ed ha chiesto alla produzione di poterlo vedere. Il Grande Fratello, però, non ha acconsentito alla richiesta. Una scelta che non ha trovato d’accordo nemmeno il conduttore del programma, il quale si è dissociato dalla decisione presa dagli autori.