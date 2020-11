Oggi in tv, Verissimo: anticipazioni e ospiti del 14 Novembre

Un altro sabato è arrivato, e sono tutti pronti ad una nuova puntata di Verissimo. Scopriamo insieme ospiti e anticipazioni del 14 Novembre.

Siamo giunti nuovamente all’appuntamento settimanale con la bella Silvia Toffanin. La donna aprirà le porte del salotto di Verissimo a nuovi ospiti, e sono tutti curiosi di sapere chi saranno e quali storie porteranno con sé. Ecco a voi tutte le più succose anticipazioni della puntata di sabato 14 Novembre.

Nel salotto della Toffanin si siederanno a partire dalle 16:15 diversi personaggi celebri del mondo dello spettacolo italiano. Si partirà con Ambra Angiolini e Manuela Arcuri, seguite da Alba Parietti, Dodi Battaglia, e Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Insomma, sembrerebbe proprio che ci sia davvero tanta carne al fuoco nella puntata di oggi!

La bella Ambra Angiolini farà la sua comparsa come ospite nella puntata odierna. La donna, che ha appena pubblicato il suo primo libro ‘InFame’, sarà intervistata dalla Toffanin e racconterà le ultime novità. Oltre a parlare del libro appena pubblicato, Ambra si soffermerà anche su ‘Il silenzio dell’acqua’, una serie in onda su Canale 5 che la include tra i protagonisti. Argomento particolarmente interessante sarà anche la testimonianza della battaglia della donna contro la bulimia, seguita dai racconti sulla maternità, la storia con Francesco Renga, e la sua attuale situazione sentimentale insieme a Massimiliano Allegri.

Manuela Arcuri porterà invece i suoi succosi racconti in merito alla storia con Gabriel Garko, della quale si è tanto discusso ultimamente. “Con Gabriel Garko ho avuto una storia vera, ero innamorata di lui. Mi dispiacerebbe molto se avesse finto”. In seguito dichiarerà: “Non mi ha mai detto nulla, c’erano delle voci, avevo forse dei dbbi, ma non ho mai avuto certezze. Con me non si è mai aperto e forse ha sempre mantenuto una maschera fingendosi eterosessuale”.

Verissimo, tutti gli ospiti della puntata di oggi

Durante la puntata di oggi saranno intervistati anche Alba Parietti, Dodi Battaglia e Andrea Cerioli con Arianna Cirrincione. Alba Parietti cavalcherà l’onda del Grande Fratello Vip, parlando del figlio Francesco Oppini e del suo nuovo libro, presto in uscita, ‘La cacciatrice di narcisi. Mai dare soddisfazione agli stronzi”. Dodi Battaglia si soffermerà invece sul ricordo dell’amico Stefano D’Orazio, scomparso drammaticamente a causa del Coronavirus. Per ultimi, ma non per importanza, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, una delle coppie più amate di Uomini e Donne.