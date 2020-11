Milly Carlucci furiosa con Fabio Canino: “Lo picchio”

La puntata di Ballando con le stelle è cominciata con una schermaglia tra Milly Carlucci e Fabio Canino. La conduttrice non ha gradito la sua uscita.

Questa sera si sta svolgendo la semifinale di Ballando con le Stelle. Un appuntamento che gli appassionati attendono da tempo e che vogliono seguire fino all’ultimo per capire se i loro beniamini accederanno alla finale per giocarsi la vittoria fino in fondo. Milly Carlucci, in una recente intervista ha spiegato di essere molto emozionata per questo finale di stagione. Quest’anno, più degli altri, è stato complesso mettere in scena la competizione e portarla a termine, dunque la fine del ciclo è quasi catartica.

Parlando della stagione in generale la conduttrice ha dichiarato: “E’ stata l’edizione dei miracoli. Sarà davvero un miracolo arrivare fino in fondo”. Quindi si è soffermata sul successo di pubblico che continua ad accompagnare la trasmissione: “Per noi è fondamentale il riconoscimento del pubblico che ci vuole bene e ci sostiene. Ci dà energia e ci moltiplica le forze. Ne abbiamo bisogno perché siamo in emergenza continua”.

Milly Carlucci furiosa con Fabio Canino

L’inizio di questa semifinale, dunque, è stato accompagnato da sensazioni positive. Sensazioni che sono state in parte smorzate dopo il primo balletto. I primi a scendere in pista, infatti, sono stati Barbara Bouchet e Stefano Oradei. La loro esibizione ha emozionato il pubblico e convinto la maggior parte dei giurati. L’unico ad esprimersi in maniera negativa è stato Fabio Canino, il quale ai due concorrenti ha detto: “E’ un’uscita pazzesca di scena”.

Pur dimostrando apprezzamento per la prestazione, insomma, il giudice ha sentenziato l’eliminazione della coppia. Un commento che ha mandato su tutte le furie la conduttrice che subito dopo ha risposto: “Ma perché un’uscita di scena?”. Quindi si è avvicinata al giudice ed ha aggiunto con un pizzico di ironia: “Ma io lo picchio: metti qua la mano”.