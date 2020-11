Meghan Markle ancora incinta, gli indizi che non lasciano dubbi

Possibili novità in vista per Meghan Markle: tutti gli indizi fanno pensare ad una seconda gravidanza, ecco la verità

Meghan Markle torna a far parlare di sé. Questa volta la duchessa di Sussex si è fatta notare in pubblico in occasione del Remembrance Day a Los Angeles insieme a suo marito il principe Harry. Per qualcuno la donna nascondeva delle forme sospette sotto al cappotto nero molto largo e così come svelato da Vanity Fair potrebbe esserci anche una seconda gravidanza. Quando era incinta di Archie, la duchessa indossava abiti simili e una cinta stretta in vita. Inoltre, l’altro indizio che avrebbe fatto pensare a questo sarebbe la notizia che i legali dei Sussex hanno chiesto il rinvio della prima udienza nel processo contro il Mail on Sunday e il Daily Mail.

Meghan Markle, tutta la verità

La Markle sarebbe dovuto andare davanti all’Alta Corte di Londra l’11 gennaio, ma così ha voluto rimandare tramite i suoi avvocati. La richiesta successivamente è stata accolta dal giudice Justice Warby, che ha parlato di “motivi riservati”. Il processo si dovrebbe tenere nell’ottobre del 2021: secondo i ben informati potrebbe essere stata rinviata a causa della nuova gravidanza.