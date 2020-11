Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni di Francesco negli USA

Manuela Arcuri ha annunciato le nozze con Giovanni di Francesco. I due si sono sposati negli Stati Uniti, ha ammesso la showgirl.

Manuela Arcuri e il suo compagno Giovanni Di Francesco si sono sposati negli Stati Uniti, come amesso dalla stessa showgirl a Verissimo. Le nozze top secret tra i due sono state raccontate dalla Arcuri al programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Manuela Arcuri e il suo matrimonio top secret

La showgirl ha raccontato il fatto alle telecamere di Canale 5 nel seguitissimo programma di Silvia Toffanin, Verissimo e ha stupito e sopreso tutto il pubblico e i fan. Nessuno infatti era a conoscenza prima di oggi delle nozze segrete di Manuela Arcuri con il suo compagno storico Giovanni Di Francesco.

Leggi anche–> Manuela Arcuri, chi è: età, vita privata e carriera dell’attrice e showgirl

I due sono fidanzati ormai da dieci anni e il loro rapporto è sempre solido e pieno d’amore come il primo giorno, ha raccontato la Arcuri a Verissimo. La showgirl ha poi shockato la Toffanin e tutto il pubblico con la rivelazione del matrimonio, celebrato in fretta e in pochi intimi durante un viaggio della coppia degli Stati Uniti.

Manuela e Giovanni erano in vacanza negli Stati Uniti e mentre viaggiavano oltreoceano, hanno deciso di convolare a nozze velocemente e senza annunciarlo al pubblico. Il matrimonio si è svolto a Las Vegas, città statunitense famosa proprio per i matrimoni lampo, ed è assolutamente valido anche nel nostro paese.

Leggi anche–> Manuela Arcuri, chi è il partner Giovanni Di Gianfrancesco: carriera e figlio

La showgirl ha preferito non rivelare altri dettagli sulle nozze e tenere per sè questo ricordo così intimo e bello. Ha poi spiegato quanto sia solido il rapporto con suo marito Gianfraco, dipingendolo come una persona fantastica, che l’ha sempre rispettata e vista come Manuela, andando oltre il personaggio pubblico. La coppia ha sempre rispettato l’uno il lavoro dell’altra e non si sono mai “pestati i piedi”, lasciandosi i giusti spazi.

Leggi anche–> Manuela Arcuri, le rivelazioni sulla storia con Gabriel Garko