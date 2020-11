GF VIP, Enock ha tradito la fidanzata con Selvaggia: la confessione

Grande Fratello vip, Enock Barwuah potrebbe aver tradito la fidanzata Giorgia con Selvaggia Roma: ecco cosa è successo la scorsa estate.

E’ appena entrata nella casa del Grande Fratello VIP, ma Selvaggia Roma ha già scatenato una bufera a proposito di un flirt con Enock Barwuah. L’ex concorrente di Temptation Island ha rivelato ad Alfonso Signorni di aver baciato Enock la scorsa estate, durante una vacanza, non sapendo che lui fosse fidanzato con Giorgia. Pare quindi che ci sia stato un vero e proprio tradimento. Selvaggia ha urlato contro Barwuah: “Eri ubriaco, sei uno sfigato se credi che chiamarti le ragazze in albergo alle sei di mattina basti”. E quando lui ha negato di averlo fatto, la ragazza ha continuato: “Eri fidanzato quando ci siamo baciati? Io mica lo sapevo, se non reggi l’alcol la prossima volta non bere. Al massimo ne risponderai alla tua ragazza che s’è presa un coglione”.

Enock e Selvaggia, ecco cosa è successo tra i due

Enock ha continuato a negare l’accaduto, e si è mostrato visibilmente irritato dal comportamento di Selvaggia: “A 31 anni non mi faccio prendere per il culo da te”, le ha detto. La Roma lo ha quindi accusato di essere un falso: “Va bene tutto ma poi divento una stronza quando le persone mi dicono le cazzate”. Secondo quanto raccontato da Selvaggia, lei e il ragazzo si sarebbero incontrati durante una serata in cui erano entrambi. Lui, però, sostiene di non aver avuto con lei alcun tipo coinvolgimento fisico poichè già fidanzato con la sua attuale compagna Giorgia. Tutta questa vicenda, sicuramente, verrà approfondita da Alfonso Signorini durante la prossima puntata del Grande Fratello VIP lunedì prossimo.

