Gabriel Garko e Manuela Arcuri: ”Perché mi ha lasciata”

La verità sulla storia d’amore tra Gabriel Garko e Manuela Arcuri, lei aveva rotto il silenzio mesi fa: ”Perché mi ha lasciata”.

Parla per la prima volta nel corso dell’intervista a Verissimo, la showgirl e attrice Manuela Arcuri, raccontando come sono andate le cose tra lei e il collega attore Gabriel Garko. “Non so neanch’io il vero motivo per cui è finita”, aveva detto lei nel corso di un’intervista che aveva rilasciato a ‘Vieni da me’, il programma in onda su Raiuno condotto da Caterina Balivo.

La donna, intervistata da ‘Verissimo’, ha sottolineato: “È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera. Non mi ha mai detto nulla, c’erano delle voci, avevo forse dei dubbi, ma non ho mai avuto certezze. Con me non si è mai aperto e forse ha sempre mantenuto una maschera fingendosi eterosessuale”.

Cosa è successo realmente tra Gabriel Garko e Manuela Arcuri

Insomma, stando al racconto di Manuela Arcuri, davvero non è chiaro il motivo per il quale si siano lasciati lei e Gabriel Garko. Quindi aggiunge: “Nascondersi sempre non dev’essere stato facile e mi dispiace tantissimo. Non ci sentiamo da un po’ di tempo, l’ho cercato durante il lockdown ma non sono riuscita a parlagli. Forse perché già stava cominciando a pensare di dire la sua verità e si sentiva un po’ in difetto nei miei confronti”.

Manuela Arcuri dunque per la prima volta fa chiarezza su quanto accaduto tra lei e l’attore, dopo avere anche in questi giorni difeso il produttore Alberto Tarallo. Sottolinea la Arcuri: “Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera. Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch’io sono una vittima e mi dispiacerebbe tantissimo”.