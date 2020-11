Fausto Brizzi nozze oggi: chi è la moglie del regista, Silvia Salis

La vita privata di Fausto Brizzi, nozze oggi oltre un anno e mezzo dopo lo scandalo: chi è la moglie del regista, Silvia Salis.

Si sono sposati con una cerimonia riservata, con tanto di mascherine trasparenti, il regista 52enne Fausto Brizzi e Silvia Salis, 35 anni, ex atleta olimpica del lancio del martello. A oltre un anno e mezzo dalle polemiche che lo hanno coinvolto, tanto che era passato agli occhi dell’opinione pubblica come il Weinstein italiano, il regista riprende in mano la sua vita.

Le nozze di oggi sono un passaggio importante per il regista, di 17 anni più ‘anziano’ della donna che ha sposato: testimoni dello sposo la sua aiuto regista Sole Tonnini e la montatrice Luciana Pandolfelli, mentre Chiara Francini, attrice amica di lui, è stata la madrina. I testimoni di lei invece l’atleta Federico Apolloni e il dentista genovese Gabriele Dellacasa.

Chi è Silvia Salis, la nuova moglie del regista Fausto Brizzi

Le nozze di oggi in Campidoglio, a Roma, sono state officiate dall’assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele Frongia. Silvia Salis arriva nella vita di Fausto Brizzi dopo il duro momento, che è stato legato non solo alle accuse nei suoi confronti, ma anche alla separazione con l’ex moglie, Claudia Zanella. La partner e da oggi moglie del regista è una ex atleta pluripremiata, vincitrice di dieci titoli italiani.

A livello internazionale, la lanciatrice del martello che da oggi è la moglie di Fausto Brizzi non ha avuto grandissimi risultati, se si eccetta per un oro ai Giochi del Mediterraneo a Pescara nel 2008 e per quelli successivi che invece si sono svolti in Turchia. In ogni caso, ha ottenuto due pass per le Olimpiadi, nel 2008 e nel 2012, pur non ottenendo poi risultati brillantissimi né a Pechino né a Londra.