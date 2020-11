Ballando con le stelle, Elisa Isoardi torna in pista: “E’ stato frustrante”

Tornata in pista da ballo dopo lo sfortunato infortunio alla caviglia, Elisa Isoardi ha spiegato come si è sentita in questo periodo.

La partecipazione di Elisa Isoardi a Ballando con le stelle è stata sia positiva che negativa. Nel corso di queste settimane ha instaurato un rapporto molto stretto con Raimondo Todaro, ha imparato ad esprimere le proprie emozioni attraverso la danza e si è migliorata come ballerina. La conduttrice ha anche sviluppato un discreto spirito competitivo e una passione vera e propria per il ballo.

Se da un punto di vista umano e dell’esperienza maturata, la trasmissione è stata sicuramente positiva, non si può dire che sia stata altrettanto fortunata. Prima dell’inizio del programma, infatti, Todaro si è dovuto fermare ai box ed Elisa ha dovuto ballare da sola per non farsi sostituire. Quando il maestro di ballo è tornato e tutto sembrava andare per il verso giusto, è stata lei a doversi fermare per un infortunio alla caviglia.

Elisa Isoardi torna a ballare: “E’ stato frustrante”

Capendo di non avere alcuna possibilità di andare avanti con la caviglia della conduttrice in quelle condizioni, la coppia ha deciso di ritirarsi. Un gesto apprezzato dalla giuria che li ha tenuti in considerazione per questa semifinale anche se non hanno partecipato alla sfida per il ripescaggio. Quando hanno ricevuto la notizia che potevano partecipare alla semifinale, dunque, per loro è stata una gioia immensa.

Conclusa la prova, Elisa ha confessato: “Vedere la puntata seduta sulla sedia è stato frustante, per me una cosa impensabile. Io sono un treno che va sempre dritta”. Una voglia, quella della Isoardi, che è condivisa dal suo partner e che è stata evidente anche durante la performance. Non è un caso se tutta la giuria ha apprezzato il balletto ed ha fatto loro i più sentiti complimenti.