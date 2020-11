Ballando con le Stelle, Catalani balla da solo: nuovo infortunio

Questa edizione di Ballando con le Stelle non è affatto fortunata: Catalani dovrà ballare da solo questa sera a causa di un nuovo infortunio.

“Ballando con le Stelle” quest’anno non riesce a trovare tregua. Sono sorti nuovi problemi per la penultima puntata dell’edizione 2020 del talent di Milly Carlucci. Proprio la conduttrice ha annunciato che uno dei partecipanti, Antonio Maria Catalani, nella puntata in onda questa sera sabato 14 novembre, ballerà da solo.

LEGGI ANCHE -> Ballando con le stelle, c’è amore tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro?

LEGGI ANCHE -> Vittoria Schisano, la rivelazione a Ballando con le Stelle: “Quanti sputi in faccia”

Il concorrente Antonio Maria Catalani questa sera non ballerà con la sua insegnante, Tove Villfor, in quanto è malata: la ballerina ha mal di gola e raffreddore ed è in isolamento domiciliare in attesa del responso del tampone. I due partecipanti sono fuori dalla gara di “Ballando con le Stelle” da settimane, ma avrebbero dovuto esibirsi nella semifinale nella speranza del ripescaggio tra tutte le coppie eliminate. Il pittore dovrà ballare da solo, però, senza l’aiuto della sua maestra e sui social ha reso noto il suo timore per la situazione. Non è ben chiaro perché il concorrente non possa avere al suo fianco un’altra ballerina, com’era accaduto per Vittoria Schisano quando ha ballato con Samuel Peron, ma probabilmente essendo accaduto all’ultimo, non hanno avuto il tempo di trovare una giusta sostituta per Tove.

LEGGI ANCHE -> Alessandra Mussolini, malore in diretta dopo l’esibizione a Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle, tutti gli infortuni di questa edizione

Quest’anno i problemi di salute hanno accompagnato i protagonisti della nuova edizione di “Ballando con le Stelle“. Prima ancora dell’inizio del talent, Samuel Peron e Daniele Scardina sono risultati positivi al Coronavirus. In seguito Raimondo Todaro è stato operato d’urgenza per appendicite e la sua allieva Elisa Isoardi ha subito una distorsione alla caviglia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Ma i problemi di salute hanno coinvolto anche il ginocchio per Rosalinda Celentano e la caduta in sala prove di Alessandra Mussolini. Marco De Angelis e Lucrezia Lando hanno avuto una terribile intossicazione alimentare, mentre la nipote di Sophia Loren è svenuta in diretta.