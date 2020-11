Alba Parietti fa una confessione drammatica a Verissimo

Alba Parietti fa una confessione dolorosa a Verissimo da Silvia Toffanin, dove parla con il cuore in mano di suo figlio Francesco Oppini.

Oggi una ospite di Verissimo, l’amatissimo programma in cui Silvia Toffanin intervista volti noti dello spettacolo, era Alba Parietti.

La showgirl ha parlato alle telecamere di Canale 5 con il cuore in mano e ha confessato tutto il suo dolore per la situazione di suo figlio Francesco Oppini.

Alpa Parietti confessa: “Un dolore costante”

La showgirl ha raccontato negli studi di Verissimo a Silvia Toffanin di tutto il dolore che ha provato per la situazione di suo figlio Francesco Oppini. Oppini, ad oggi nella Casa del Grande Fratello VIP, ha infatti raccontato della sua tragica storia qualche tempo fa, agli altri coinquilini in un momento di sfogo e lacrime.

Il figlio di Alba Parietti ha infatti dovuto subire tutto il dolore della morte della sua ragazza in un tragico e inaspettato incidente stradale. Agli altri inquilini aveva raccontato della difficoltà nel superare il lutto, la sua incredulità nell‘accettare il fatto e i terribili mesi successivi alla tragedia.

A Verissimo oggi Alba Parietti ha confessato quanto sia stato difficile vedere suo figlio in quelle condizioni: “Io credo che l’inferno non possa essere peggio di quello che vive una famiglia. Io non sapevo come consolare mio figlio. Avevo un senso di impotenza.” La sofferenza, come ha spiegato la showgirl a Silvia Toffanin, non passa mai ed è costante e ogni giorno si rivive.

Silvia Toffanin ha poi empatizzato con la sua ospite, quando ha rivissuto l’incontro con suo figlio al Grande Fratello VIP con commozione. La conduttrice ha ricordato la difficile situazione da lei vissuta per la morte di sua madre e il discorso è finito sul rapporto genitori-figli e su qaunto si dia per scontato il tempo, quando si pensa di averne all’infinito. Finché non ci si accorge di non averne più. La Parietti, vedendo la Toffanin visibilmente commossa le ha detto: “So quanto tu sia sensibile in questo momento. Ci sono passata. Io con mia madre ho sempre rimandato tutto.”