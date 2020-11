Uccide la compagna | poi nasconde il corpo a pezzi in valigia

Brutale omicidio con vittima una donna: un uomo uccide la compagna e ne scempia il cadavere smembrandolo e nascondendo il tutto.

Le forze dell’ordine hanno scoperto un terribile delitto consumato in ambito privato. Il cui autore è finito in manette a Ladispoli, nota località situata in provincia di Roma. I fatti riguardano quanto segue: un uomo uccide la compagna e poi fa scempio del cadavere. Il corpo della donna viene fatto a pezzi dall’efferato assassino, il quale ne nasconde poi le membra all’interno di una valigia.

Leggi anche –> Investita mentre fa jogging | la 19enne Irene Boruzzi uccisa da ubriaco

L’autore di questo brutale omicidio – l’ennesimo ai danni di una donna evidentemente sprovvista delle capacità di potersi difendere – risulta essere un cittadino originario della Bulgaria. Lui ha 36 anni ed i carabinieri lo hanno arrestato dopo che sul suo capo pendeva anche un mandato di cattura europeo. A suo carico l’uomo aveva anche dei precedenti penali di estrema gravità. Pare che avesse già ucciso in passato. Invece per questa circostanza in cui uccide la compagna per poi farla a pezzi deve ora affrontare le accuse di omicidio volontario e di vilipendio di cadavere.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Leggi anche –> Bambina uccisa | pugnalata a 4 anni | forse omicidio suicidio della madre

Uccide la compagna, bulgaro la fa a pezzi e nasconde i resti: era ricercato da mesi

L’assassinio compiuto da questo individuo era avvenuto in patria, nel mese di gennaio del 2020. In seguito a quel fatto, l’omicida si era dato alla latitanza lasciando il proprio Paese natale per raggiungere l’Italia. Finalmente, dopo una lunga indagine durata per mesi e mesi, le autorità sono riuscite a fermarlo e ad assicurarlo alla giustizia. Attualmente il killer è sottoposto a regime di custodia cautelare in carcere e non si esclude che possa essere estradato in Bulgaria, dove è avvenuto il delitto.

Leggi anche –> Madre uccide figlie | avevano meno di un anno | voleva vendere gli organi