Trovata morta | donna sui 30 anni priva di vita in condominio

Si indaga sul caso di una donna trovata morta all’interno del cortile di un condominio. Gli inquirenti non escludono alcuna pista al momento.

Il cadavere di una donna trovata morta ha fatto scattare l’intervento da parte della polizia. Il corpo privo di vita di una giovane è stato rinvenuto in un condominio di Milano. Il luogo in cui si trovava era il cortile del palazzo, in una zona di periferia del capoluogo lombardo.

La vittima sembra avere l’apparente età di 30 anni. Subito le forze dell’ordine hanno svolto una prima, possibile ricostruzione dei fatti. Si ritiene che la giovane sia precipitata da uno dei piani soprastanti. La caduta sarà certamente avvenuta da una altezza considerevole, a giudicare dalle ferite molto gravi che sia le autorità che i soccorritori del 118 hanno potuto riscontrare. Il loro intervento risale all’alba, con poliziotti e paramedici che hanno raggiunto il posto verso le ore 05:30.

Trovata morta, sembra un incidente ma gli investigatori non escludono alcuna pista

Da quello che risulta, l’intervento è scattato a seguito di una telefonata partita da alcune persone che si trovavano con questa ragazza. L’ipotesi principale al vaglio degli investigatori è che si possa trattare di un incidente improvviso. Non viene però esclusa nessuna ipotesi, in attesa di raccogliere maggiori indizi in relazione a quanto di tragico successo nelle scorse ore. In totale c’erano almeno due amiche che avevano passato la notte con la vittima. Nelle prossime ore verranno ascoltate dagli inquirenti.

