Ancora una tragedia in montagna: morto il noto fotografo Silvano De Marco, era uscito ieri sera per un’escursione.

Nuovo dramma della montagna in Trentino, nella zona di Passo Rolle: a perdere la vita è stato Silvano De Marco, noto fotografo naturalista, il quale è stato vittima di un incidente che non gli ha lasciato scampo. Disperso da ieri sera, il corpo del noto fotografo 65enne, residente a Tesero, in Val di Fiemme, è stato ritrovato nella mattinata di oggi.

Leggi anche: Morto di Coronavirus il serial killer che tenne sotto scacco l’Inghilterra

Stando alla ricostruzione, ieri era uscito per un’escursione in solitaria, quindi non aveva indicato ai suoi amici quali fossero le sue intenzioni. Quando gli amici si sono resi conto ieri sera che non rispondeva alle telefonate, hanno deciso di lanciare l’allarme. Hanno così chiamato il 112 e da quel momento in poi è scattata l’allerta, con le conseguenti ricerche.

Leggi anche: Ambra Angiolini, il dramma della bulimia: “Ecco chi mi ha aiutata”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il dramma di Silvano De Marco: le ricerche e il ritrovamento del corpo

Già da ieri sera e fino a notte fonda è stato istituito un coordinamento delle ricerche alla caserma della Scuola Alpina della Guardia di Finanza di passo Rolle. Più di 40 operatori tra soccorso alpino, Guardia di Finanza, personale del Centro addestramento della Polizia di Stato di Moena, i carabinieri di Cavalese e i vigili del fuoco di San Martino di Castrozza sono entrati in azione. Intorno alle 2 di notte, le ricerche sono state sospese per riprendere nelle prime ore del mattino di oggi.

Il corpo senza vita di Silvano De Marco è stato rinvenuto quindi stamattina presto alla base di un canalone della parete sud della Cavallazza Piccola. Sul posto, grazie a un elicottero, è intervenuto un medico dei servizi di emergenza, che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso del noto fotografo. Si tratta del secondo incidente mortale in poche ore in Trentino: infatti, ha perso la vita anche un escursionista di Belluno di 67 anni, deceduto in Val di Fassa.