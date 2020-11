Test della personalità, scopri se sei creativo o analitico

Questo semplice test della personalità serve a capire quale emisfero del cervello utilizzi maggiormente: sei creativo o analitico?

L’immagine che vedere sopra è un’illusione ottica attraverso la quale è possibile vedere due figure alternative. Secondo chi ha creato l’immagine, chi utilizza principalmente l’emisfero destro del cervello ne vede prima una, mentre chi utilizza quello sinistro vede l’altra. Per capire in che modo ragionate, dunque, vi sarà chiesto di fissare l’immagine per qualche secondo e rispondere alla domanda: cosa vedi come figura preminente?

Leggi anche -> Test personalità, cane o viso: cosa vedi per primo?

Nelle scorse settimane vi abbiamo presentato dei test simili. In quel caso erano incentrati soprattutto sulla sfera sentimentale. In uno potevate scoprire qual è il vostro approccio alle relazioni di coppia, nell’altro quale era la caratteristica principale che ricercate nel vostro partner. In questo caso il test è più generico e vuole mostrarvi in che modo vi approcciate alla vita e alla risoluzione dei problemi.

Leggi anche ->Test della personalità: scopri cos’è importante per te in amore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test della personalità: sei analitico o creativo?

Il funzionamento del test, come spiegato sopra, è semplice: osservate l’immagine per qualche secondo e rispondete alla domanda: cosa notate per primo?

Il viso di una donna

Se osservando l’immagine ti sei concentrato principalmente sul volto della donna, significa che utilizzi principalmente l’emisfero destro del cervello, quello collegato alla creatività. Il tuo ambito di lavoro ideale è quello dell’arte, che sia arte in senso letterale o che si tratti di arte di concetto applicata al lavoro. Nella vita trovi sempre spunti per superare gli ostacoli in maniera originale, inoltre possiedi una grande intelligenza emotiva.

Un uomo che suona il sax

Se osservando l’immagine hai notato primariamente l’uomo che suona il sax, significa che utilizzi primariamente il lato sinistro del cervello. Sei una persona razionale, lucida e capace di affrontare qualsiasi problema con il ragionamento. Questa tua caratteristica ti rende particolarmente portato per i numeri e per le lingue. La tua capacità di analizzare i vari aspetti della vita razionalmente ti rende un punto di riferimento per gli altri.