Sergio Muniz, voglia di paternità: “Un figlio con Morena? Ne sarei felice”

Sergio Muniz sta vivendo una storia d’amore felice con Morena, ed ha rivelato che gli piacerebbe diventare padre.

Dopo il divorzio con la splendida modella Beatrice Bernardin, Sergio Muniz ha trovato nuovamente l’amore andando a fare yoga. L’attore è stato immediatamente colpito dall’avvenenza della bella insegnante Morena e l’attrazione è stata reciproca. Si può dire insomma che per i due è stato un colpo di fulmine. Da quando hanno iniziato a frequentarsi non c’è mai stato un momento di tensione, la coppia ha superato la prova della convivenza a pieni voti.

Leggi anche ->GF Vip, Dayane Mello e Adua Del Vesco sono agli sgoccioli

Nemmeno il lockdown di marzo e aprile ha fatto segnare momenti di crisi tra i due. Anzi, la convivenza è stato l’elemento che ha rafforzato ulteriormente il rapporto. Non è un caso che nell’intervista concessa recentemente a ‘Nuovo Tv‘, l’attore abbia ammesso che non gli dispiacerebbe diventare padre. Lui e morena non stanno programmando un figlio, ma se dovesse capitare sarebbe ben accetto: “Un figlio? Vivo una storia bella e serena, quindi, se arriverà, ne sarò felice”.

Leggi anche -> Tale e Quale Show, Sergio Muniz si racconta: “Sono triste e preoccupato”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sergio Muniz: “Padre? L’esperienza ce l’ho”

Sergio non ha un figlio proprio, ma quando l’ex moglie ha avuto la bambina, frutto di un rapporto precedente, l’attore ha fatto le veci del padre. Tutt’oggi Beatrice, con la quale è rimasto in ottimi rapporti, gli permette di vederla. Infatti, parlando della possibilità di diventare padre, Muniz dice: “L’esperienza ce l’ho, sono già padre di Georgia, figlia della mia ex moglie. È cresciuta con me da quando è nata, è come se fosse mia e il nostro legame è molto forte, anche se la storia con sua madre è finita”.