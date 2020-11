Pierpaolo Petrelli scrive una lettera al figlio: “Lui per me è tutto”

Dopo aver ricevuto come cadeau del GF Vip un video del figlio Leonardo, Pierpaolo Petrelli ha deciso di rispondere con una lettera.

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip si preannuncia ricca di sorprese e emozioni. Come sempre il padrone di casa Alfonso Signorini ha in programma alcuni regali e alcune sorprese per gli inquilini. Nelle scorse ore è stato chiesto ai partecipanti di mettere nero su bianco le emozioni provate in questo periodo e di scegliere un destinatario per queste lettere.

Leggi anche ->GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli: “La mia posizione preferita”

Gli spettatori dello show Mediaset attendono con particolare impazienza la lettura della lettera che sta scrivendo l’ex velino Pierpaolo Petrelli. Lunedì, infatti, il concorrente ha ricevuto una gradita sorpresa che lo ha sconvolto. L’ex compagnia Ariadna Romero, infatti, gli ha fatto una sorpresa con la complicità di Signorini: un video in cui il figlio Leonardo gli comunicava i suoi sentimenti ed il suo supporto per l’avventura che sta affrontando. Nel vedere quelle immagini, Pierpaolo si è lasciato andare ad un pianto inconsolabile.

Leggi anche ->Elisabetta Gregoraci, ritorno di fiamma con Pierpaolo Petrelli

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Pierpaolo Petrelli scrive una lettera al figlio Leonardo

Scontento per non essere riuscito ad esprimere a parole tutto quello che prova nei confronti del figlio, Pierpaolo ha deciso di mettere nero su bianco tutto sé stesso. Nella lettera proverà a spiegare ciò che sta provando in questo momento, ma soprattutto a dire chiaramente al figlio che per lui è l’unica cosa che conta davvero a questo mondo. Proprio l’amore per il piccolo Leonardo è ciò che lo motiva e lo porta ad affrontare con coraggio le sfide che gli si pongono davanti. Tutti aspettano questa missiva, sicuri che le parole al suo interno saranno commoventi, di certo di commuoverà la mamma del piccolo, che con Pierpaolo ha mantenuto un ottimo rapporto.