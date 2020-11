Paolo Brosio, spunta un nuovo flirt con Mila Suarez

Novità sulla vita privata di Paolo Brosio, appena eliminato dal Grande Fratello Vip: spunta un nuovo flirt con Mila Suarez.

Scoop in diretta oggi a Pomeriggio 5: a quanto pare Paolo Brosio avrebbe flirtato con Mila Suarez. Lei – corteggiatrice a Uomini e Donne, quindi nel cast di Temptation Island e poi del Grande Fratello – ha di fatto confermato tutte le indiscrezioni emerse. A lanciare la bomba oggi in studio è stato Francesco Fredella.

Facciamo un passo indietro: durante la breve permanenza al GF Vip, era emerso che Paolo Brosio fosse fidanzato con la giovanissima modella Maria Laura De Vitis. Questa – intervenuta a Live Non è la D’Uro – aveva confermato tutto: “Abbiamo condiviso momenti legati alla religione e non: religiosi e carnali”, ha raccontato l’influencer.

Mila Suarez ammette: “Messaggi ammiccanti da Paolo Brosio”

Ora emerge questa novità lanciata dal giornalista esperto di gossip Francesco Fredella, che negli studi di Pomeriggio 5 racconta: “Io so che Brosio durante la quarantena ha spesso mandato dei messaggi a Mila Suarez, si sentivano… C’è un’amicizia particolare!”. Guarda caso tra gli ospiti c’è la diretta interessata, che ovviamente conferma tutto, aggiungendo alla vicenda ulteriori dettagli.

Questo il racconto di Mila Suarez: “Io ero a Forte dei Marmi e lui mi scriveva ‘Gioia, mi manchi, volevo vederti..’. Poi prima di entrare al Grande Fratello, quando era ancora in ospedale, mi ha mandato un messaggio in cui mi diceva che voleva vedermi, era stato malissimo… È tutto vero, ho anche le conversazioni!”. Tra i due, in ogni caso, sembra non esserci stato null’altro, ma chissà come reagirà la giovane fidanzata di Paolo Brosio a questa notizia.