Mini zone rosse, le nuove ordinanze: le Regioni cambiano colore

Novità in vista nella giornata di oggi con il passaggio delle Regioni da una zona all’altra: possibili anche mini zone rosse

Ancora nuovi provvedimenti che potrebbero arrivare in giornata, venerdì 13 novembre. Alcune Regioni sarebbero a rischio cambio colore, come Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Da zona gialla a quella arancione con la possibilità anche di indicare anche mini zone rosse. Già a partire da ieri sono arrivate nuove ordinanze per Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia che limitano l’accesso delle persone nel week-end. Il governatore campano De Luca ha annunciato che farà lo stesso nella giornata di oggi. Ulteriori restrizioni importanti per contrastare ancora l’emergenza sanitaria.

Mini zone rosse, la versione di Brusaferro

Durante l’ultima conferenza stampa il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha parlato di ciò che potrebbe accadere nelle prossime ore con il monitoraggio sempre più diffuso in tutt’Italia: “Zone rosse sono state adottate in tutta l’emergenza. Se ora se ne facesse un’altra, anche locale, non mi stupirei per niente. Ora c’è più una visione regionale, con alcuni approfondimenti a livello provinciale”. Quindi, anche un comune o una provincia potrebbe passare da un colore all’altro senza problemi. E così ci potrebbero esserci zone rosse per un quartiere e per aree dove il contagio avviene in maniera sempre più diffusa. In Campania la città di Napoli potrebbe essere blindate con nuovi provvedimenti per evitare le scene viste la scorsa settimana sul lungomare. Il sindaco De Magistris potrebbe pubblicare in giornata la nuova ordinanza anti-assembramento.