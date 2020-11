Maria Teresa Ruta lecca la pancia di Francesco Oppini: il nuovo gioco

Ancora nuovi giochi sperimentali all’interno della casa del Grande Fratello: protagonisti questa volta Maria Teresa Ruta e Francesco Oppini

Ancora tante risate all’interno della casa del Grande Fratello con Maria Teresa Ruta e Francesco Oppini che si sono resi protagonisti di un nuovo gioco. Mentre il figlio di Alba Parietti si trovava sdraiato a terra, l’ex moglie di Amedeo Goria si è abbassata leccando la sua pancia provocando così tanto divertimento tra i vari concorrenti presenti.

Maria Teresa Ruta, divertimento con Francesco Oppini

Un nuovo gioco per ingannare il tempo che non sembra passare mai all’interno della casa più spiata dagli italiani. Nelle scorse ore sono arrivate nuove rivelazioni sul rapporto tra Maria Teresa Ruta e l’ex Goria. Questa volta è stata Lory Del Santo che ha svelato al settimanale Nuovo ciò che gli avrebbe detto per fare colpo su di lei: “Quando sta con me, è come se lei vedesse il paradiso: impazzisce, vive il nostro rapporto fisico in maniera molto forte e intensa per cui ti suggerisco di provare…”. Infine, ha aggiunto: “Ha incassato il colpo e ha capito che non c’erano speranze con me. Si è comportato con molta classe e, dopo tanti anni, ora siamo ancora amici”.