Ancora un altro colpo del talento del tennis azzurro Jannik Sinner, che batte Mannarino e vola in finale a Sofia.

A 19 anni, non smette di stupire Jannik Sinner: ha conquistato la sua seconda finale di un torneo ATP in carriera, battendo l’esperto francese Adrian Mannarino. Si tratta di una vittoria importante: per la prima volta va in una finale di un torneo ATP250 e ora è quasi matematicamente tra i primi 40 al mondo.

