Giulia Sol, bordate all’ex fidanzato: “Era geloso e non mi capiva”

Giulia Sol, 25enne ex concorrente di Tale e Quale Show, il noto programma condotto da Carlo Conti, si è confessata sul suo passato amoroso difficile.

In particolare, la cantante e attrice bergamasca ha raccontato del suo brutto rapporto con il suo ex ragazzo, geloso e possessivo, in un’intervista raccolta da Cairo Editore.

Giulia Sol suo suo ex: “Era geloso e non capiva”

“Sono single da due anni e mezzo. Non sono una che si accontenta. Se faccio entrare qualcuno nella mia vita è perché ne vale davvero la pena, altrimenti preferisco stare sola, perché sto bene anche così. Il lavoro che faccio non aiuta. In passato ho avuto due storie importanti e l’ultima è finita proprio perché il mio ex fidanzato non capiva i miei ritmi, i miei tempi, era geloso del fatto che, in scena, baciassi e abbracciassi altri ragazzi” così ha raccontato Giulia Sol in un’intervista per Cairo Editore in cui ha confessato del suo difficile passato amoroso e con un difficile rapporto con il suo ex, geloso e possessivo.

Ad oggi Giulia è sempre più concentrata sulla sua carriera e sul suo lavoro e non si sta interessando al momento a nessuna relazione, l’attrice bergamasca sta infatti aspettando che ricominci la tourneé di Ghost, musical tratto dal film omonimo con Demi Moore e Patrick Swayze. Nel musical la Sol intepretata la protagonista Molly e ora deve attendere la ripresa del tour, fermo a causa dell’emergenza Covid.

La brillante carriera nel mondo del musical è la strada prediletta da Giulia Sol, nata a Bergamo nel 1995, che ha debuttato proprio in un musical “Hairspray”, con Giampiero Ingrassia, che le ha aperto la strada del teatro.